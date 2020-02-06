2020-02-06T10:01:23+03:00
Происшествия

В Ялте шторм унес в море мужчину и девушку

ЧП случилось на пляже «Ласточкино гнездо» [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Спасатели немедленно прибыла на место ЧП. Фото: пресс-служба МЧС РКСпасатели немедленно прибыла на место ЧП. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В пляже «Ласточкино гнездо» с причала смыло в море мужчину и молодую девушку.

Крымские спасатели немедленно отправились на место ЧП.

Сотрудники МЧС сделали все возможное для спасения попавших в беду. Фото: пресс-служба МЧС РК

Сотрудники МЧС сделали все возможное для спасения попавших в беду. Фото: пресс-служба МЧС РК

Все усилия были тщетны. Шторм на море в четыре 4 балла не оставил туристам шансов на спасения. На борт судна, которое проходило мимо места ЧП, подняли лишь бездыханные тела.

Напоминаем, что летом в Севастополе шторм лишил жизни двух спортсменок из Мурманска -чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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