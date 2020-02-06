В Ялте шторм унес в море мужчину и девушку
В пляже «Ласточкино гнездо» с причала смыло в море мужчину и молодую девушку.
Крымские спасатели немедленно отправились на место ЧП.
Сотрудники МЧС сделали все возможное для спасения попавших в беду. Фото: пресс-служба МЧС РК
Все усилия были тщетны. Шторм на море в четыре 4 балла не оставил туристам шансов на спасения. На борт судна, которое проходило мимо места ЧП, подняли лишь бездыханные тела.
Напоминаем, что летом в Севастополе шторм лишил жизни двух спортсменок из Мурманска -чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу.
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ИСТОЧНИК KP.RU