В Ялте шторм унес в море мужчину и девушку

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пляже «Ласточкино гнездо» с причала смыло в море мужчину и молодую девушку.

Крымские спасатели немедленно отправились на место ЧП.

Сотрудники МЧС сделали все возможное для спасения попавших в беду. Фото: пресс-служба МЧС РК

Все усилия были тщетны. Шторм на море в четыре 4 балла не оставил туристам шансов на спасения. На борт судна, которое проходило мимо места ЧП, подняли лишь бездыханные тела.

Напоминаем, что летом в Севастополе шторм лишил жизни двух спортсменок из Мурманска -чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU