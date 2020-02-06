2020-02-06T09:47:00+03:00
Общество

В Керчи обезвредили авиабомбу времен войны

Взрывоопасный предмет нашли в районе Комсомольского парка
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КрымуФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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В районе Комсомольского парка в Керчи нашли осколочную авиабомбу. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК, взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники.

В МЧС определили, что взрывоопасный предмет весом 2,5 кг пролежал в парке со времен Великой Отечественной войны.

- Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Бомбу привезли и уничтожили на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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