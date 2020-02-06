В Керчи обезвредили авиабомбу времен войны

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе Комсомольского парка в Керчи нашли осколочную авиабомбу. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК, взрывоопасный предмет обезвредили пиротехники.

В МЧС определили, что взрывоопасный предмет весом 2,5 кг пролежал в парке со времен Великой Отечественной войны.

- Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда главного управления МЧС России по Республике Крым, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Бомбу привезли и уничтожили на специальном полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU