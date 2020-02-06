Заведующую кафедрой крымского ВУЗа будут судить за взятку

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:55:06+03:00

Она получила 64 тысячи рублей, за защиту курсовых работ

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Заведующая кафедрой одного из ВУЗов Крыма отправится под суд за получение взятки, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение в отношении заведующей кафедрой одного из крымский ВУЗов за получение взятки в значительном размере.

По версии следствия, в июне 2019 года она получила взятку в размере 64 тысяч рублей, за то, чтобы студенты гарантированно защити свои курсовые работы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU