2020-02-06T09:55:06+03:00
Происшествия

Заведующую кафедрой крымского ВУЗа будут судить за взятку

Она получила 64 тысячи рублей, за защиту курсовых работ
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Заведующая кафедрой одного из ВУЗов Крыма отправится под суд за получение взятки, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение в отношении заведующей кафедрой одного из крымский ВУЗов за получение взятки в значительном размере.

По версии следствия, в июне 2019 года она получила взятку в размере 64 тысяч рублей, за то, чтобы студенты гарантированно защити свои курсовые работы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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