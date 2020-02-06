Из-за ливней в Алупке обрушилась подпорная стена
В Алупке прямо на трассу обрушилась подпорная стена, сообщают очевидцы в соцсетях.
- Алупка, ветеринарка, выезд на трассу, - написал очевидец в группе «Автопартнер Крым» во Вконтакте.
Фото: Автопартнер Крым / Вконтакте
В комментариях подписчики указывают на то, что сухую кладку камне времен СССР уничтожила непогода.
Напомним, накануне трассу на Ай-Петри через Бахчисарай временно перекрыли из-за того, что там тоже обрушилась на проезжую часть подпорная стена.
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ИСТОЧНИК KP.RU