Из-за ливней в Алупке обрушилась подпорная стена

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:23:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алупке прямо на трассу обрушилась подпорная стена, сообщают очевидцы в соцсетях.

- Алупка, ветеринарка, выезд на трассу, - написал очевидец в группе «Автопартнер Крым» во Вконтакте.

Фото: Автопартнер Крым / Вконтакте

В комментариях подписчики указывают на то, что сухую кладку камне времен СССР уничтожила непогода.

Напомним, накануне трассу на Ай-Петри через Бахчисарай временно перекрыли из-за того, что там тоже обрушилась на проезжую часть подпорная стена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU