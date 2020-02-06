2020-02-06T13:27:42+03:00
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут зарплаты крымчан в этом году

В Минэкономразвитии республики прогнозируют рост до 10%
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В этом году зарплата в Крыму вырастит на 5-10%, в зависимости от отрасли, пишет Крымское информационное агентство.

- Планируемый рост зарплаты - от 5% до 10 % - все зависит от отрасли. По итогам прошедшего года мы уже видим такой рост, соответствующий, последующий будет таким же, - рассказал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

Стоит отметить, что сейчас средняя заработная плата в республике - 32 тысячи рублей.

Шеряко подчеркнул, что его министерство сейчас уделяет большое внимание бизнесу. Фонд поддержки предпринимателей до 2024 года должен оказать поддержку десяти процентам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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