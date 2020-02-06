На улицах Керчи появятся 10 «умных» остановок

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:50:16+03:00

В прошлом году их установили четыре

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В этом году в Керчи установят еще 10 «умных» остановок. На них любой желающий сможет подключиться к Wi-Fi, пройдя процедуру авторизации, или зарядить свой смартфон, передает Крым 24.

Каждый остановочный павильон обойдется в два миллиона рублей. Всех их установят за счет инвестора, бюджетных денег в этом проекте не будет.

Содержать остановки в чистоте и порядке, также будет инвестор.

Стоит заметить, что в прошлом году в Керчи уже установили четыре умные остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU