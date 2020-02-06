Владимир Путин поручил выделить больше денег на ремонт крымских многоэтажек и дорог
Президент России Владимир Путин поручил выделить больше денег на инфраструктурные проекты в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.
Так дополнительные средства выделят на: капремонт многоквартирных домов, автодорог, ж/д станций и пассажирских платформ.
Кроме того, обновят парк поездов и электричек и благоустроят территории общего пользования.
Доклад по этим пунктам должен быть представлен до 15 марта 2020 года, а ответственным за выполнение этих поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ИСТОЧНИК KP.RU