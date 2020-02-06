2020-02-06T15:04:16+03:00
Экономика

Владимир Путин поручил выделить больше денег на ремонт крымских многоэтажек и дорог

Ответственного за это назначили премьер-министра России Михаила Мишустина
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Президент России Владимир Путин поручил выделить больше денег на инфраструктурные проекты в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Так дополнительные средства выделят на: капремонт многоквартирных домов, автодорог, ж/д станций и пассажирских платформ.

Кроме того, обновят парк поездов и электричек и благоустроят территории общего пользования.

Доклад по этим пунктам должен быть представлен до 15 марта 2020 года, а ответственным за выполнение этих поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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