Владимир Путин поручил выделить больше денег на ремонт крымских многоэтажек и дорог

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:04:16+03:00

Ответственного за это назначили премьер-министра России Михаила Мишустина

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Президент России Владимир Путин поручил выделить больше денег на инфраструктурные проекты в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Так дополнительные средства выделят на: капремонт многоквартирных домов, автодорог, ж/д станций и пассажирских платформ.

Кроме того, обновят парк поездов и электричек и благоустроят территории общего пользования.

Доклад по этим пунктам должен быть представлен до 15 марта 2020 года, а ответственным за выполнение этих поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU