2020-02-06T16:09:55+03:00
Происшествия

Военные все-таки заплатят 31 миллион за ракеты, которые они случайно запустили в Крыму

Военные пытались оспорить решение суда
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Двое военных, которые случайно запустили ракету в Крыму, все-таки заплатят за нее 31 миллион рублей. Они пытались оспорить решение суда.

Южный окружной военный суд согласился с выводами Крымского гарнизонного военного суда, по решению которого военнослужащие должны возместить ущерб Министерству обороны РФ.

- Суд апелляционной инстанции согласился с выводам и суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части, - сообщили в суде.

По информации суда, 1 октября 2017 года военнослужащие Николай Зверев и Алексей Чебанов без приказа запустили две авиационные управляемые ракеты, каждая по 18,5 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, из-за пуска было повреждено военное оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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