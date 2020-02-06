Из пушки по облакам: В Крыму не будут вызывать дождь стрельбой

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:20:04+03:00

Такие методы никогда не применялись в России

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В Крыму не будут стрелять по облакам, чтобы спровоцировать дождь, рассказал журналистам председатель Госкомитета по водному хозяйству Игорь Вайль.

- Такие методы никогда не применялись в России. Те воздушные суда, которые есть сегодня, наоборот работают на то, чтобы осадки разгонять, - сообщил Вайль.

По его словам, для того, чтобы вызвать дождь, нужны облака, в которых есть вода, а в Крыму стрелять некуда.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU