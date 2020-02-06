Авария под Бахчисараем унесла жизни трех человек

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В аварии под Бахчисараем погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

ДТП произошло утром 6 февраля на трассе Симферополь - Севастополь. Автомобиль Lada Kаlina выехал на встречную полосу, врезался в отбойник.

Отскочив от отбойника, легковушка вылетает на встречку, где врезается в лоб грузовику.

Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Сейчас сотрудники МВД проводит проверку по факту ДТП. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU