Авария под Бахчисараем унесла жизни трех человек
В аварии под Бахчисараем погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
ДТП произошло утром 6 февраля на трассе Симферополь - Севастополь. Автомобиль Lada Kаlina выехал на встречную полосу, врезался в отбойник.
Отскочив от отбойника, легковушка вылетает на встречку, где врезается в лоб грузовику.
Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Сейчас сотрудники МВД проводит проверку по факту ДТП. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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ИСТОЧНИК KP.RU