Ученые: В соленых озерах Крыма стало меньше радиоактивных веществ
В крымских соленых озерах снизилось содержание радиоактивных изотопов, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Ученые подсчитали количество цезия-137 и стронция-90 - показателей радиоактивного загрязнения - в озерах Крыма.
Их концентрация уменьшилась до 5 раз после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радионуклиды попадали в воды полуострова.
- Концентрация радиоактивных изотопов не несет угроз здоровью крымчан. В этих озерах можно развивать аквакультур, - отметила кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института биологии южных морей Ковалевского РАН Елена Ануфриева.
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ИСТОЧНИК KP.RU