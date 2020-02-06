Ученые: В соленых озерах Крыма стало меньше радиоактивных веществ

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:30:27+03:00

Из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове стало меньше зараженной воды

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В крымских соленых озерах снизилось содержание радиоактивных изотопов, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Ученые подсчитали количество цезия-137 и стронция-90 - показателей радиоактивного загрязнения - в озерах Крыма.

Их концентрация уменьшилась до 5 раз после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радионуклиды попадали в воды полуострова.

- Концентрация радиоактивных изотопов не несет угроз здоровью крымчан. В этих озерах можно развивать аквакультур, - отметила кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института биологии южных морей Ковалевского РАН Елена Ануфриева.

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ИСТОЧНИК KP.RU