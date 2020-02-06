В Ялте утонул мужчина, которого волна смыла с пирса
В Ялте в районе пляжа Приморский утонул мужчина, которого волной смыло с пирса, передает пресс-служба МЧС по Крыму. К месту ЧП немедленно направились спасатели.
- Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии, тело погибшего было извлечено из воды, - рассказал глава министерства Сергей Шахов.
Сейчас в Крыму объявлено штормовое предупреждение, спасатели не рекомендуют выходить на пирсы, буны и причалы.
Напомним, что накануне на пляже Ласточкино гнездо с причала смыло в море мужчину и молодую девушку. На борт судна, которое проходило мимо места ЧП, подняли лишь бездыханные тела.
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ИСТОЧНИК KP.RU