2020-02-06T17:50:07+03:00
Происшествия

В Ялте утонул мужчина, которого волна смыла с пирса

Он пренебрег правилами и пошел в шторм к морю
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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В Ялте в районе пляжа Приморский утонул мужчина, которого волной смыло с пирса, передает пресс-служба МЧС по Крыму. К месту ЧП немедленно направились спасатели.

- Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии, тело погибшего было извлечено из воды, - рассказал глава министерства Сергей Шахов.

Сейчас в Крыму объявлено штормовое предупреждение, спасатели не рекомендуют выходить на пирсы, буны и причалы.

Напомним, что накануне на пляже Ласточкино гнездо с причала смыло в море мужчину и молодую девушку. На борт судна, которое проходило мимо места ЧП, подняли лишь бездыханные тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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