В Симферополе и Севастополе 7 февраля частично отключат электричество
7 февраля, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Электричество отключат на время из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Автомагистральная, 7-19 (нечет);
ул. Грибоедова, 1-10, 12-20/8 (чет);
ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71, 75, 71/12;
проспект Победы, 1-13 (нечет);
ул. Шмидта, 8, 12, 12а, 14, 14а, 13-35 (нечет);
пер. Шмидта, 2-10 (чет);
проспект Кирова, 51; ул. Тургенева, 1, 2;
ул. Кечкеметская, 131-201 (нечет);
просп. Победы, 200-208 (чет);
ул. Подводников, 1-9;
пер. Краснооктябрьский, 4-10 (чет), 1-57 (нечет);
пер. Садовый, 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет);
ул. Троллейбусная, 6-10 (чет)
заезд Новосергеевский, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Готская 27;
пр. Стрелецкий 39-41(нечет);
ул. Молодых Строителей (ООО «АКАР»).
ул. Фиолентовское шоссе 5 (000 «ПКФ»Руслан»)
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ИСТОЧНИК KP.RU