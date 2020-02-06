В Симферополе и Севастополе 7 февраля частично отключат электричество

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:16:54+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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7 февраля, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Электричество отключат на время из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Автомагистральная, 7-19 (нечет);

ул. Грибоедова, 1-10, 12-20/8 (чет);

ул. Киевская, 48, 50/35, 69, 71, 75, 71/12;

проспект Победы, 1-13 (нечет);

ул. Шмидта, 8, 12, 12а, 14, 14а, 13-35 (нечет);

пер. Шмидта, 2-10 (чет);

проспект Кирова, 51; ул. Тургенева, 1, 2;

ул. Кечкеметская, 131-201 (нечет);

просп. Победы, 200-208 (чет);

ул. Подводников, 1-9;

пер. Краснооктябрьский, 4-10 (чет), 1-57 (нечет);

пер. Садовый, 2, 2/3, 2/4, 1-7а (нечет);

ул. Троллейбусная, 6-10 (чет)

заезд Новосергеевский, 2-8 (чет), 3-5 (нечет);

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Готская 27;

пр. Стрелецкий 39-41(нечет);

ул. Молодых Строителей (ООО «АКАР»).

ул. Фиолентовское шоссе 5 (000 «ПКФ»Руслан»)

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ИСТОЧНИК KP.RU