Гражданина Таджикистана отправили в колонию за пропаганду терроризма в Крыму

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:19:39+03:00

В мессенджерах он распространял запрещенные материалы

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Гражданина Таджикистана Мирзоева Мустофо Зафаровича приговорили к пяти годам колонии общего режима за пропаганду терроризма, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Установлено, что с 3 по 5 декабря 2018 года подсудимый в Республике Крым распространял запрещенные материалы.

Он использовал мобильный телефон и ноутбук, чтобы разместить на каналах одного из мессенджеров материалы, которые оправдывают и пропагандируют терроризм.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU