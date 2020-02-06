2020-02-06T18:30:28+03:00
Общество

В Симферополе открыли пункты, где можно согреться и выпить горячий чай

Воспользоваться их услугами может любой желающий
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе приготовились к шторму и открыли 20 пунктов обогрева, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Для всех желающих с восьми утра до пяти часов вечера открыты пункты обогрева. Их адреса можно посмотреть по ссылке.

Здесь симферопольцы могут не только согреться, но и выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами и получить необходимую помощь.

Для того чтобы воспользоваться услугами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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