В Симферополе открыли пункты, где можно согреться и выпить горячий чай
В Симферополе приготовились к шторму и открыли 20 пунктов обогрева, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
Для всех желающих с восьми утра до пяти часов вечера открыты пункты обогрева. Их адреса можно посмотреть по ссылке.
Здесь симферопольцы могут не только согреться, но и выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами и получить необходимую помощь.
Для того чтобы воспользоваться услугами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте.
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ИСТОЧНИК KP.RU