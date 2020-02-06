В Симферополе открыли пункты, где можно согреться и выпить горячий чай

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:30:28+03:00

Воспользоваться их услугами может любой желающий

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В Симферополе приготовились к шторму и открыли 20 пунктов обогрева, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Для всех желающих с восьми утра до пяти часов вечера открыты пункты обогрева. Их адреса можно посмотреть по ссылке.

Здесь симферопольцы могут не только согреться, но и выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами и получить необходимую помощь.

Для того чтобы воспользоваться услугами достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU