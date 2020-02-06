«Он завел машину - котенка начало рвать в клочья»: В Симферополе ищут хозяйку искалеченной Мурки

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:11:50+03:00

Из ветклиники котенка обещали забрать, но этого так и не сделали [фото]

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В одном из дворов Симферополя едва не погиб котенок. Малыш умудрился каким-то образом залезть под капот автомобиля. Когда же машину завели, то его едва на перемололо на мелкие кусочки.

- Вчера, 5 февраля, утром мужчина принес чужого котенка с многочисленными травмами и разрывами кожи и мышц, - сообщил автор поста в паблике «КРЫМСКИЙ ПОИСК ЖИВОТНЫХ» - Он попросил «починить» бедолагу и пообещал забрать вечером и найти его хозяйку.

Но слово свое автолюбитель не сдержал. Волонтеры решили сами найти владельца 3-месячной кошечки с красным ошейником на шее:

- Может кто-нибудь ищет свою трехцветку?! Хозяин или хозяйка отзовись!

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ИСТОЧНИК KP.RU