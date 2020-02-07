Южный циклон принес мороз: в Крыму сегодня снег и до - 2 градусов
Южный циклон принес в Крым морозы и снег. В пятницу 7 февраля на полуострове от +2 до -2 градусов, снегопад и сильный северо-западный ветер с порывами до 25-27 м/с.
В Симферополе облачно, временами будет идти снег, ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха -1…-3°.
В Севастополе также облачно, дождь со снегом и просто снег. Ветер северный 15-20 м/с. Температура воздуха от 0…+2°, с понижением к вечеру до -2°. На дорогах местами гололедица.
Южный берег Крыма не обойдут снежные осадки, которые временами перейдут в метель с гололедицей. Северо-западный ветер 10-15 м/с будет усиливаться до 20-25 м/с, воздух прогреется максимум до +2°.
В Керчи переменная облачность. Днем снег, метель, северо-западный ветер 12-17 м/с. Температура воздуха -1…+1°.
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ИСТОЧНИК KP.RU