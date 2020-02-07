Авиасообщение между Крымом и Красноярском возобновится с конца марта
С конца марта возобновится прямое авиасообщение между Крымом и Красноярском. Рейсы будет выполнять крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот».
Авиаперелеты по маршруту Симферополь — Красноярск и в обратном направлении стартуют с 31 марта и будут осуществляться до 25 октября четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
- В 2019 году это направление обслуживали воздушные суда авиакомпании Nordwind, которые также возобновят полеты с июня, – отметили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». - Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом этого года значительно вырастет.
Перелеты будут выполнять на комфортабельных лайнерах Boeing 737, время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу.
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ИСТОЧНИК KP.RU