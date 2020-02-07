Авиасообщение между Крымом и Красноярском возобновится с конца марта

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:49:17+03:00

С конца марта "Аэрофлот" запустит рейсы из Красноярска в Крым и обратно Фото: Анна КИРИЕНКО

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С конца марта возобновится прямое авиасообщение между Крымом и Красноярском. Рейсы будет выполнять крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот».

Авиаперелеты по маршруту Симферополь — Красноярск и в обратном направлении стартуют с 31 марта и будут осуществляться до 25 октября четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

- В 2019 году это направление обслуживали воздушные суда авиакомпании Nordwind, которые также возобновят полеты с июня, – отметили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». - Таким образом, частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом этого года значительно вырастет.

Перелеты будут выполнять на комфортабельных лайнерах Boeing 737, время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU