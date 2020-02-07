2020-02-07T10:34:42+03:00
Экономика

На Ай-Петри нашли нелегальное кафе

Раньше оно работало абсолютно легально, но потом владелец решил его закрыть и продолжить деятельность в серую
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В поселке Охотничье на плато Ай-Петри налоговые инспекторы выявили кафе, которое работало без документов.

Как сообщили в пресс-службе УФНС по Крыму, нарушения нашли во время контрольной закупки. Стоит отметить, что посетителей обслуживали неоформленные официанты.

Это кафе не просто так попало в поле зрение налоговых инспекторов. Ранее оно работало законно, но потом закрылось. Налоговикам показалось странным, что кафе в столь популярном месте перестало работать, и они поехали туда с проверкой.

На владельца кафе составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность и передали в городской суд Ялты, который и вынесет приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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