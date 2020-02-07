На Ай-Петри нашли нелегальное кафе
В поселке Охотничье на плато Ай-Петри налоговые инспекторы выявили кафе, которое работало без документов.
Как сообщили в пресс-службе УФНС по Крыму, нарушения нашли во время контрольной закупки. Стоит отметить, что посетителей обслуживали неоформленные официанты.
Это кафе не просто так попало в поле зрение налоговых инспекторов. Ранее оно работало законно, но потом закрылось. Налоговикам показалось странным, что кафе в столь популярном месте перестало работать, и они поехали туда с проверкой.
На владельца кафе составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность и передали в городской суд Ялты, который и вынесет приговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU