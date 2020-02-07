2020-02-07T12:16:11+03:00
Происшествия

В Севастопольском баре убили за отказ танцевать лезгинку: Суд провел первое заседание по уголовному делу

У погибшего осталось двое маленьких детей [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Двое детей лишись отца. Фото: семейный архивДвое детей лишись отца. Фото: семейный архив
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В Севастопольском суде начато слушание уголовного дела по убийству в караоке-клубе «Бенефис» - мужчину лишили жизни за отказ танцевать лезгинку.

- Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу по обвинению 43-летнего уроженца Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Его обвиняют в хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений.

Нетрезвый мужчина вместе с двумя приятелями, находясь в севастопольском баре «Бенефис», нанес повреждения двум гражданам, а также одного посетителя караоке-клуба смертельно ранил ножом.

Молодой мужчина умер прямо на руках своей жены. У погибшего осталось двое маленьких детей – дочь и сын.

Второе заседание запланировано на 25 февраля этого года.

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В Севастополе зарезали мужчину, заступившегося за жену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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