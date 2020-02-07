В Севастопольском баре убили за отказ танцевать лезгинку: Суд провел первое заседание по уголовному делу
В Севастопольском суде начато слушание уголовного дела по убийству в караоке-клубе «Бенефис» - мужчину лишили жизни за отказ танцевать лезгинку.
- Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу по обвинению 43-летнего уроженца Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.
Его обвиняют в хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений.
Нетрезвый мужчина вместе с двумя приятелями, находясь в севастопольском баре «Бенефис», нанес повреждения двум гражданам, а также одного посетителя караоке-клуба смертельно ранил ножом.
Молодой мужчина умер прямо на руках своей жены. У погибшего осталось двое маленьких детей – дочь и сын.
Второе заседание запланировано на 25 февраля этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU