В Севастопольском баре убили за отказ танцевать лезгинку: Суд провел первое заседание по уголовному делу

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:16:11+03:00

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В Севастопольском суде начато слушание уголовного дела по убийству в караоке-клубе «Бенефис» - мужчину лишили жизни за отказ танцевать лезгинку.

- Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу по обвинению 43-летнего уроженца Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Его обвиняют в хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений.

Нетрезвый мужчина вместе с двумя приятелями, находясь в севастопольском баре «Бенефис», нанес повреждения двум гражданам, а также одного посетителя караоке-клуба смертельно ранил ножом.

Молодой мужчина умер прямо на руках своей жены. У погибшего осталось двое маленьких детей – дочь и сын.

Второе заседание запланировано на 25 февраля этого года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/702093" frameborder="0"></iframe> В Севастополе зарезали мужчину, заступившегося за жену.

ИСТОЧНИК KP.RU