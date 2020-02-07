2020-02-07T12:22:50+03:00
Общество

Гостя из Череповца смыло в море с алуштинского пирса

Его спас друг и согрели спасатели
Анна КИРИЕНКО
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Штормовое море завораживает своей мощью, но не прощает беспечность. Фото: пресс-служба МЧС РКШтормовое море завораживает своей мощью, но не прощает беспечность. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Алуште гостя из Череповца волной смыло с пирса в море. Своим спасением он обязан товарищу и металлической трубе, за которую успел ухватиться.

Сообщение о тонущем в районе санатория «Морской уголок» мужчине поступило к спасателям вечером 6 февраля. Прибывшие на место сотрудники службы «Крымс-Спас» выяснили, что 33-летний житель Череповца стоял на пирсе, когда штормовой волной его смыло в море. В какой-то момент он смог ухватиться за приваренную к пирсу трубу, но самостоятельно выбраться из воды сил уже не было. Ему помог товарищ.

Во избежание переохлаждения до прибытия «скорой» спасатели укутали пострадавшего в термоодеяло, и напоили его теплым чаем.

В МЧС призывают гостей и жителей Крыма не подвергать свою жизнь опасности ради красивого фото на фоне бушующего моря. За время шторма с 5 февраля стихия унесла жизни трех человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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