На дороги и тротуары Симферополя высыпали 90 тонн реагента

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:43:46+03:00

На тротуары и дороги высыпали 90 тонн реагентов.Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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В Симферополе на обработку дорог израсходовали 70 тонн реагента. В общей сложности коммунальщики нанесли противогололедную смесь на 350 километров дорожной сети.

Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Подабед, в ночь на 7 февраля спецмашины вышли на дежурство на наиболее аварийно-опасные участки.

- Посыпка выполнена не только на основных магистралях, но и на периферийных улицах города, - цитирует Подабеда пресс-служба горадминистрации.

На очистку тротуаров утром вышли 240 дворников МБУ, которые использовали 20 тонн реагента. До конца зимы в запасе столичных коммунальщиков осталось еще 900 тонн противогололедной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU