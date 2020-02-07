На дороги и тротуары Симферополя высыпали 90 тонн реагента
В Симферополе на обработку дорог израсходовали 70 тонн реагента. В общей сложности коммунальщики нанесли противогололедную смесь на 350 километров дорожной сети.
Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Подабед, в ночь на 7 февраля спецмашины вышли на дежурство на наиболее аварийно-опасные участки.
- Посыпка выполнена не только на основных магистралях, но и на периферийных улицах города, - цитирует Подабеда пресс-служба горадминистрации.
На очистку тротуаров утром вышли 240 дворников МБУ, которые использовали 20 тонн реагента. До конца зимы в запасе столичных коммунальщиков осталось еще 900 тонн противогололедной смеси.
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ИСТОЧНИК KP.RU