Двое погибли, 22 пострадали: На Донбассе перевернулся автобус из Севастополя
В Донецкой народной республике перевернулся автобус. Машина, направлявшаяся по маршруту «Горловка - Севастополь», съехала в кювет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, авария случилась 6 февраля. На место немедленно выехали спасатели и медики.
Фото: Пресс-служба МЧС ДНР
В автобусе было 29 пассажиров, из которых два погибли. Еще 22 человека пострадали, из них трое детей.
Всех пострадавших отправили в больницу Новоазовска, после оказания помощи их эвакуируют в Горловку.
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ИСТОЧНИК KP.RU