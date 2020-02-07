Двое погибли, 22 пострадали: На Донбассе перевернулся автобус из Севастополя

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:24:55+03:00

Сейчас пострадавшим оказывают медпомощь, потом их эвакуируют в Горловку [фото]

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В Донецкой народной республике перевернулся автобус. Машина, направлявшаяся по маршруту «Горловка - Севастополь», съехала в кювет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, авария случилась 6 февраля. На место немедленно выехали спасатели и медики.

Фото: Пресс-служба МЧС ДНР

В автобусе было 29 пассажиров, из которых два погибли. Еще 22 человека пострадали, из них трое детей.

Всех пострадавших отправили в больницу Новоазовска, после оказания помощи их эвакуируют в Горловку.

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ИСТОЧНИК KP.RU