2020-02-07T13:35:13+03:00
Происшествия

В Симферополе задержали серийного вора сушилок для рук

Мужчина два раза воровал с одной и той же заправки
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские задержали 26-летнего симферопольца, который украл сушилку для рук с заправки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, его смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Мужчина приехал на АЗС, чтобы заправить свою машину. Он рассчитался с кассиром за бензин и пошел в туалет, где снял со стены сушилку и спрятал под куртку. Вор вернулся в авто и уехал по своим делам.

Примечательно, что несколько дней назад этот же мужчина, с этой же заправки украл сушилку для рук. Скорее всего, после этого случая камеры видеонаблюдения и установили.

Сейчас против воришки возбудили уголовное дело за кражу чужого имущества, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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