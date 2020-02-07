Крымские власти запретят строить жилье в 500-метровой прибрежной зоне
Все поправки примут до конца первого квартала этого года
Фото: Крымское информационное агентство
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В Крыму подготовят документ о запрете строительства жилья в 500-метровой прибрежной зоне, рассказала вице-премьер республики Евгений Кабанов.
- Соответствующий нормативно-правовой акт будет принят в республике до конца первого квартала этого года, - приводит слова Кабанова Крымское информационное агентство.
По его словам, строить в 500-метровой прибрежной зоне можно будет только социальные и рекреационные объекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU