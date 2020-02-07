Крымские власти запретят строить жилье в 500-метровой прибрежной зоне

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:41:45+03:00

Все поправки примут до конца первого квартала этого года

Изменить размер текста: A A

В Крыму подготовят документ о запрете строительства жилья в 500-метровой прибрежной зоне, рассказала вице-премьер республики Евгений Кабанов.

- Соответствующий нормативно-правовой акт будет принят в республике до конца первого квартала этого года, - приводит слова Кабанова Крымское информационное агентство.

По его словам, строить в 500-метровой прибрежной зоне можно будет только социальные и рекреационные объекты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU