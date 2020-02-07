2020-02-07T16:31:35+03:00
Общество

В Симферополе перекроют центральную улицу для установки креста на храме

Движение по улице Александра Невского будет ограничено на одном участке
Анна КИРИЕНКО
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На время подъема и установки креста движение в центре Симферополя будет остановлено. Фото: Симферопольское благочиниеНа время подъема и установки креста движение в центре Симферополя будет остановлено. Фото: Симферопольское благочиние
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На время работ по подъему и установке креста на куполе храма в центре Симферополя частично перекроют одну из улиц. Движение по ул. Александра Невского будет ограничено в воскресенье 9 февраля с 10:30 до 13:00.

Как уточнили в пресс-службе администрации Симферополя, накупольный крест будет установлен в Свято-Никольском храме.

Движение транспорта будет ограниченно на участке от улицы Толстого до улицы Суворовский спуск. Также запрещена парковка транспортных средств.

Церковь святителя Николая в Симферополе была построена в конце XIX века по ул. Александра Невского, 19. Гарнизонная церковь строилась из расчета на единовременный молебен для военного полка. Советская власть приспособила храмовые залы для занятий спортом, и в церковное ведение здание вернулось в 1999 году. С тех пор в Свято-Никольском храме идут восстановительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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