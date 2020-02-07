Куратор Крыма Марат Хуснуллин приедет на полуостров на следующей неделе

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:37:49+03:00

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Куратор Крыма и вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин посетит Крым на следующей неделе.

- Договорились, что на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во Вконтакте.

Напомним, что Марата Хуснуллина назначили на должность вице-премьера правительства РФ 21 января этого года. До этого он был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина и занимался вопросами градостроительной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU