Куратор Крыма Марат Хуснуллин приедет на полуостров на следующей неделе
Куратор Крыма и вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин посетит Крым на следующей неделе.
- Договорились, что на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во Вконтакте.
Напомним, что Марата Хуснуллина назначили на должность вице-премьера правительства РФ 21 января этого года. До этого он был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина и занимался вопросами градостроительной политики.
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ИСТОЧНИК KP.RU