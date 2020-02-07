2020-02-07T17:46:50+03:00
Происшествия

Севастополец заплатил за проезд, а затем избил валидатор

Вандалу грозит до трех месяцев лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пьяный мужчина решил испытать валидатор, который совсем недавно установили в севастопольской маршрутке. Он достал банковскую карту и приложил к новенькому устройству, чтобы оплатить проезд. Но ничего не вышло.

Мужчина возмутился, но не оставил попыток расстаться с 20-ю рублями. Валидатор сжалился и принял платеж.

На удивление, это еще больше возмутило 39-летнего севастопольца. Он с кулаками бросился на устройство, которое призвано облегчить жизнь горожанам.

Валидатор не выдержал яростной атаки и сломался. Мужчина попытался скрыться с места преступления во время остановки маршрутки, но у него не получилось и это.

Бдительные пассажиры рассказали о преступлении водителю автобуса, тот задержал нападавшего и удерживал до прибытия полиции.

Сотрудники МВД установили, что дебошира уже несколько раз судили за кражу. Против него возбудили уголовное дело за вандализм и направили его в суд, сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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