Севастополец заплатил за проезд, а затем избил валидатор
Пьяный мужчина решил испытать валидатор, который совсем недавно установили в севастопольской маршрутке. Он достал банковскую карту и приложил к новенькому устройству, чтобы оплатить проезд. Но ничего не вышло.
Мужчина возмутился, но не оставил попыток расстаться с 20-ю рублями. Валидатор сжалился и принял платеж.
На удивление, это еще больше возмутило 39-летнего севастопольца. Он с кулаками бросился на устройство, которое призвано облегчить жизнь горожанам.
Валидатор не выдержал яростной атаки и сломался. Мужчина попытался скрыться с места преступления во время остановки маршрутки, но у него не получилось и это.
Бдительные пассажиры рассказали о преступлении водителю автобуса, тот задержал нападавшего и удерживал до прибытия полиции.
Сотрудники МВД установили, что дебошира уже несколько раз судили за кражу. Против него возбудили уголовное дело за вандализм и направили его в суд, сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
Теперь мужчине грозит до трех месяцев лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU