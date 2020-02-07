В Симферополе одобрили первую заявку на новый вид материальной помощи
В Симферополе новый вид компенсации для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Так, в рамках этого проекта многодетной семье из столицы Крыма компенсировали деньги, которые они потратили на подключение газа, передает Крым 24.
Раньше помощь на подключение к сетям газоснабжения и водопроводу не входило в перечень компенсаций.
- За такой помощью обращается примерно 40 симферопольцев в месяц, - рассказала начальник департамента труда и социальной защиты администрации Симферополя Диана Фератова.
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ИСТОЧНИК KP.RU