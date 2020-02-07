В автобусе «Горловка-Севастополь» крымчан не было

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:34:54+03:00

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В автобусе «Горловка-Севастополь», который опрокинулся под Новоазовском, севастопольцев не было. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на источник в правительстве Севастополя.

На данный момент известно, что в перевернувшемся автобусе ехал 31 человек, включая 2 воителей. Число погибших к этому часу составляет два человека, 22 пострадавших, в том числе трое детей.

- Среди погибших беременная женщина. Без мамы остался двухлетний ребенок, - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. - Мы позаботимся о семье погибшей, которой, как и всем пострадавшим, будет оказана вся необходимая помощь.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением во время сильного ветра и автобус вынесло за пределы трассы, где он опрокинулся на бок. Рейс выполнялся легально, перевозчик лицензирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU