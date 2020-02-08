Погода в Крыму на 8 февраля: снег, гололед и до 8° мороза

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:27:13+03:00

Еще один день настоящей зимы

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В Крыму сегодня зимняя погода: снег, гололед, днем до 8° мороза. Южный циклон продолжает править на полуострове сложными погодными условиями с обильными осадками и северо-западным ветром, передает Крымский гидрометцентр.

В Симферополе облачно с прояснениями, временами будет сыпать снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем -5…-7°.

В Севастополе облачно, днем небольшой снег. Ветер северный 12-17 м/с. Днем -1…-3º.

На ЮБК облачно с прояснениями, снег, временами сильный. На дорогах гололедица. Северо-западный ветер 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем -4…-6°.

В Керчи облачно, временами небольшой снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 12-17 м/с. Температура воздуха днем -1…-3°.

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ИСТОЧНИК KP.RU