2020-02-08T08:52:12+03:00
Общество

На автовокзалах Крыма провели проверку: Выручка в среднем выросла на 11%

В два раза показатели эффективности выросли на двух автостанциях Симферополя и Джанкое
Анна КИРИЕНКО
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Во время проверки продажа билетов в кассах начала расти. Фото: ГУП РК "Крымавтотранс"Во время проверки продажа билетов в кассах начала расти. Фото: ГУП РК "Крымавтотранс"
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Предприятие «Крымавтотранс» провело проверку эффективности работы своих автостанций. Во время рейда выручка увеличилась на 11%.

В составе группы проверяющих - руководящий состав автостанционных сетей и сотрудники отделов управления.

- Контрольные мероприятия проведены на популярных среди пассажиров автостанциях в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Феодосии и Джанкое, - уточнил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный. - В ходе мероприятий выявлены недостатки в работе станций, которые влияют на снижение уровня выручки и предоставляемого сервиса.

Во время проверок зафиксирован рост выручки, полученной при использовании контролерами-кондукторами переносных кассовых аппаратов. Эти показатели увеличились в два раза на автостанциях Симферополя «Восточной» и «Западной», а также на автостанции «Джанкой».

Для повышения эффективности работы предприятия рассматривается возможность закупки корпоративной формы одежды для контролеров-кондукторов, которые наиболее часто работают непосредственно с пассажирами и об оборудовании на территории станций мест для курения. Начальникам автостанционных сетей поручено усилить контроль за работой сотрудников с целью недопущения провоза пассажиров без билета с территории автовокзалов и автостанций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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