На неделе в Крыму ждут вице-премьера Хуснуллина

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:47:13+03:00

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На предстоящей неделе в Крым прибудет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Курирующий регион зампред правительства проведет совещание по вопросам развития республики.

Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам всероссийского селекторного совещания по реализации нацпроектов строительства жилья, автодорог, модернизации магистралей.

- После селекторного совещания отдельно пообщались с Маратом Шакирзяновичем, - отметил Аксенов. - Договорились, что на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики.

На совещании вице-премьер акцентировал внимание на ситуации с недостроями, которых по всей стране более 70 тысяч. Он поручил создать на уровне регионов комиссии по данным объектам и разделить на категории по степени готовности. Со своей стороны глава Крыма предложил разработать порядок, позволяющий возобновить финансирование недостроенных по вине подрядчика объектов. По словам Аксенова, вынесенные приговоры в отношении недобросовестных подрядчиков не гарантируют возврата средств, а недострои стоят и разрушаются. Закон не позволяет второй раз выделять на них бюджетные средства. Глава Крыма отметил, что в регионе 46 таких недостроев, из них 24 – это детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU