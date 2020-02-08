2020-02-08T16:39:07+03:00
Общество

На Ай-Петри царство ветра и льда: популярное место зимних катаний не готово принимать гостей

Дорога открыта только со стороны Ялты
Анна КИРИЕНКО
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Царство льда,мороза и ветра на Ай-Петри. Фото: facebook/Погода на Ай-ПетриЦарство льда,мороза и ветра на Ай-Петри. Фото: facebook/Погода на Ай-Петри
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Излюбленное место зимнего катания — плато Ай-Петри, во власти мороза и сильного ветра. Проезд на вершину открыт только со стороны Ялты, поскольку в направлении Соколиного дорога перекрыта из-за оползня.

- Мороз больше 10 градусов, сильный ветер и лед, - поделился своими ощущениями с КП-Крым начальник ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Людей мало, самые отчаянные поднялись сегодня кататься, потому что долго не простоять.

Подъем на плато возможен только со стороны Ялты. Дорожники обработали полотно противогололедной смесью, заторов на дороге нет. Со стороны Бахчисарая дорога перекрыта выше ущелья «Большой Каньон», где 3 февраля обрушилась часть обочины и опорной стены. До проведения ремонтных работ «Крымавтодор» перегородил проезд бетонными блоками.

Пока над полуостровом бушует Южный циклон и держится минусовая температура, а в горах ночью она опускается до -17...-20 градусов, для катания на санках и лыжах лучше выбирать близкие к населенным пунктам холмы и горки. На всякий случай в выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри дежурят мобильные посты службы «Крым-Спас».

В эти выходные лучше любоваться видом из окна в теплом помещении. Фото: facebook/Погода на Ай-Петри

В эти выходные лучше любоваться видом из окна в теплом помещении. Фото: facebook/Погода на Ай-Петри

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ИСТОЧНИК KP.RU

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