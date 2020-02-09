Погода в Крыму на 9 февраля: Шторм, гололед и снег

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:24:07+03:00

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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 9 и 10 февраля, передает крымский гидрометцентр.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами небольшой снег; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12, днем -3…-5.

На ЮБК облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10, днем 0…+2.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU