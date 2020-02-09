В Бахчисарайском районе четыре села остались без газа в морозную ночь
Газопровод повредили строители трассы «Таврида»
Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Бахчисарайском районе 800 человек провели ночь без газа. В это время температура на улице достигала -14 градусов.
Как удалось выяснить КП-Крым, газовую трубу повредили во время строительства трассы «Таврида».
Без газоснабжения остались четыре села: Тополи, Приятное Свидание, Малиновка, Новопавловка. Всего 817 абонентов осталось без газа.
В субботу, 9 февраля, специалисты «Крымгазсети» в 7.00 провели пуско-наладочные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU