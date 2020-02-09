В Бахчисарайском районе четыре села остались без газа в морозную ночь

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:48:41+03:00

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В Бахчисарайском районе 800 человек провели ночь без газа. В это время температура на улице достигала -14 градусов.

Как удалось выяснить КП-Крым, газовую трубу повредили во время строительства трассы «Таврида».

Без газоснабжения остались четыре села: Тополи, Приятное Свидание, Малиновка, Новопавловка. Всего 817 абонентов осталось без газа.

В субботу, 9 февраля, специалисты «Крымгазсети» в 7.00 провели пуско-наладочные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU