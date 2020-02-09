Сотрудники МЧС спасли в Крымских горах 10 человек
В субботу, 8 февраля, в урочище Ай-Серез, в районе села Муждуречье городского округа Судак застряли три машины, в которых было 10 человек.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, туристы не рассчитали возможности своих автомобилей и увязли в размытом грунте.
Кроме того, у них закончилось топливо, примерзли тормозные колодки и сели аккумуляторы. На улице было около 15 градусов мороза.
К ним немедленно отправились спасатели, которым понадобилось пять часов, чтобы вытащить автомобили из гор.
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ИСТОЧНИК KP.RU