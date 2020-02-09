2020-02-09T17:03:11+03:00
Общество

На Украине упростили правила пересечения границы с Крымом для подростков

Закон уже вступил в силу
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Пересекать границу с Крымом стало проще для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Закон вступил в силу 9 февраля, сообщили в погранслужбе Украины.

Теперь дети и подростки смогут самостоятельно проходить через контрольно-пропускные пункты, если у них есть гражданство или загранпаспорт Украины.

Еще одно нововведение вступит в силу 19 февраля. Дети до 16 лет, которые пересекли границу Украины и собравшиеся домой, могут вернуться в сопровождении одного из родителей.

Раньше для этого надо было согласие от второго родителя или опекуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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