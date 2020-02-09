На Украине упростили правила пересечения границы с Крымом для подростков
Пересекать границу с Крымом стало проще для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Закон вступил в силу 9 февраля, сообщили в погранслужбе Украины.
Теперь дети и подростки смогут самостоятельно проходить через контрольно-пропускные пункты, если у них есть гражданство или загранпаспорт Украины.
Еще одно нововведение вступит в силу 19 февраля. Дети до 16 лет, которые пересекли границу Украины и собравшиеся домой, могут вернуться в сопровождении одного из родителей.
Раньше для этого надо было согласие от второго родителя или опекуна.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU