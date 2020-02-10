Погода в Крыму на 10 февраля: ветер и тепло до +5

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:16:22+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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10 февраля, в понедельник, на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем 0…+2°.

11 февраля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3…+5º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. На дорогах города снежный накат, гололедица. Ветер днем южный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.

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ИСТОЧНИК KP.RU