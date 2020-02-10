2020-02-10T08:16:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 февраля: ветер и тепло до +5

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Крыму похолодало.В Крыму похолодало.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

10 февраля, в понедельник, на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем 0…+2°.

11 февраля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +3…+5º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. На дорогах города снежный накат, гололедица. Ветер днем южный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черноморском районе Крыма мужчина погиб на пожаре
Спрятался на кладбище, но собака нашла: В Феодосии полицейская ищейка поймала преступника
В Симферополе и Севастополе 10 февраля частично не будет электричества
Погода в Крыму на 10 февраля: ветер и тепло до +5
На Украине упростили правила пересечения границы с Крымом для подростков
Сотрудники МЧС спасли в Крымских горах 10 человек
В Бахчисарайском районе четыре села остались без газа в морозную ночь
Двое строителей из Симферополя не смогли построить магазин, умерев от водки
Погода в Крыму на 9 февраля: Шторм, гололед и снег
На Ай-Петри царство ветра и льда: популярное место зимних катаний не готово принимать гостей
Восемь человек поступили в больницы Крыма с подозрением на коронавирус
На неделе в Крыму ждут вице-премьера Хуснуллина
Три дня осадков дали водохранилищам Симферополя приток в 1 миллион кубометров
На автовокзалах Крыма провели проверку: Выручка в среднем выросла на 11%
Погода в Крыму на 8 февраля: снег, гололед и до 8° мороза
В автобусе «Горловка-Севастополь» крымчан не было
В Симферополе одобрили первую заявку на новый вид материальной помощи
Севастополец заплатил за проезд, а затем избил валидатор
Куратор Крыма Марат Хуснуллин приедет на полуостров на следующей неделе
В Симферополе перекроют центральную улицу для установки креста на храме
Крымские власти запретят строить жилье в 500-метровой прибрежной зоне
Чиновники Крыма подготовили мегапроект, чтобы спасти Симферополь от засухи