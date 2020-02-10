В Симферополе и Севастополе 10 февраля частично не будет электричества
10 февраля, в понедельник, в Симферополе и Севастополе временное отключение электричества. Энергетики Крымского полуострова ремонтируют оборудование, поэтому и возникают перебои с подачей энергии.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Братьев Спендиаровых, 1-4, 6;
пер. Сивашский, 1, 3-6
пер. Тихий, 2-8, 10, 12;
ул. Володарского, 32, 1-15 (нечет), 4-20 (чет);
ул. Караимская, 11-17 (нечет)
ул. Курчатова, 4;
ул. Ленина, 6, 23-43 (нечет);
ул. Пролетарская, 8;
ул. Ясная, 1-9(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Маринеско Александра 20/12, 20/4, 56-А/1;
ул. Тараса Шевченко (г.к. «Юпитер»).
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU