2020-02-10T08:43:22+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 10 февраля частично не будет электричества

Свет отключают из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.Несколько часов нельзя будет пользоваться электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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10 февраля, в понедельник, в Симферополе и Севастополе временное отключение электричества. Энергетики Крымского полуострова ремонтируют оборудование, поэтому и возникают перебои с подачей энергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Братьев Спендиаровых, 1-4, 6;

пер. Сивашский, 1, 3-6

пер. Тихий, 2-8, 10, 12;

ул. Володарского, 32, 1-15 (нечет), 4-20 (чет);

ул. Караимская, 11-17 (нечет)

ул. Курчатова, 4;

ул. Ленина, 6, 23-43 (нечет);

ул. Пролетарская, 8;

ул. Ясная, 1-9(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Маринеско Александра 20/12, 20/4, 56-А/1;

ул. Тараса Шевченко (г.к. «Юпитер»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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