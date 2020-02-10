2020-02-10T10:48:40+03:00
Происшествия

Спрятался на кладбище, но собака нашла: В Феодосии полицейская ищейка поймала преступника

Мужчину осудили за наркотики к обязательным работам
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция нашла и задержала осужденного.Полиция нашла и задержала осужденного.
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В Феодосии полицейская собака по кличке Чара нашла мужчину, который спрятался среди могил и крестов.

Крымчанин находился в розыске, потому что не хотел выполнять решение суда. Ему за наркопреступление присудили 100 часов обязательных работ.

Мужчина сбежал из дома, но служебной собаке дали понюхать его футболку и она взяла след.

Александр Масягин, инспектор-кинолог ОМВД России по г.Феодосии и служебная собака Чара. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Александр Масягин, инспектор-кинолог ОМВД России по г.Феодосии и служебная собака Чара. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- Немецкая овчарка Чара повела своего напарника и сотрудников патрульно-постовой службы вдоль по улице через несколько кварталов, и далее за город на кладбище, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Преступник, которого нашли возле мемориала – у могилы неизвестного солдата, увидев людей в форме хотел убежать, но Чара остановила.

На сегодняшний день пойманный отбывает наказание - метет улицы в Феодосии, а ищейка получила премию - двойную порцию лакомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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