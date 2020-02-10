2020-02-10T10:52:39+03:00
Происшествия

В Черноморском районе Крыма мужчина погиб на пожаре

Огнеборцы два часа тушили дом, охваченный огнем
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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В Крыму 9 февраля на пожаре в Черноморском районе погиб человек, пишет Крымское информационное агентство.

О пожаре в селе Красноярское сотрудники МЧС узнали в воскресенье в 22.52. На место выехали пожарные, которые два часа тушили дом, охваченный огнем. Всего площадь пожара составила 75 квадратных метров.

При разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС нашли тело мужчины.

Всего за воскресенье огнеборцы ликвидировали восемь возгораний, из них шесть в жилом секторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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