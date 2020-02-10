2020-02-10T13:21:52+03:00
Общество

Керченские рыбаки, чье судно конфисковала Украина, получат сейнер взамен

Владельцы «Норда» вернулись к первому предложенному варианту
Анна КИРИЕНКО
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Сейнер "Норд". Фото: setam.net.uaСейнер "Норд". Фото: setam.net.ua
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Керченские рыбаки, чье судно вместе с экипажем во время путины 2018 года арестовала Украина, в обязательном порядке получат судно взамен. В этом заверил экс-министр промышленности Крыма Андрей Васюта.

- Мы обсуждали этот вопрос, и глава республики относится очень ответственно к тем обещаниям, которые он дал: корабль будет передан этому предприятию, - заверил Васюта.

Как министр, он «не раз выгребал» за проволочки в процессе приобретения и передачи судна. Тем более, что со стороны ситуация выглядит следящим образом: есть обездоленный коллектив, который лишен средств производства, и есть нерадивые чиновники, увязшие в бюрократии. При этом упускается из виду позиция судовладельцев, которая не всегда ясна.

- Сейчас обсуждается судно «Гриф», и, в случае согласия судовладельцев, мы найдем возможность его передать. Но впервые его предлагали в ноябре 2018 года, - подчеркнул Васюта. - Основная проблема - как за счет государственных денег подарить судно частным лицам, которые являются учредителями ООО Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая.

По мнению экс-министра, владельцы ООО могли как минимум арендовать судно, чтобы работники выходили в море, а не ждали замены. В любом случае, моряки получат свое судно, и правительство сделает все, чтобы довести ситуацию до логического завершения.

СПРАВКА «КП»

Рыболовецкий сейнер «Норд» захватили украинские пограничники посреди Азовского моря 25 марта 2018 года. На борту находились 10 человек, все - крымчане, граждане России. Сейнер «Норд» Украина конфисковала, а рыбаки вернулись домой спустя девять месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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