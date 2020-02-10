Сирия может расчитываться с Крымом только лимонами и апельсинами

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:00:27+03:00

Банковского взаимодействия между РФ и САР нет

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Полноценный товарообмен между Крымом и Сирией тормозит отсустие банковского взаимодействия между РФ и САР. По бартерным операциям расчет идет в цитрусовых, производство которых датирует сирийское правительство.

- Мы можем поставить сирийцам то, в чем они нуждаются, но не очень понимаем, что можем обратно взять, - пояснил экс-министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта. - Начинаем экспериментировать. Два контейнера сирийских цитрусов продали. Их правительство датирует и к нам они приходят по очень конкурентноспособным ценам, на 30 % ниже чем у других производителей.

Крымско-Сирийский торговый дом, учрежелнный правительствами двух регионов, заключил контаркт на поставку 1,5 тыс тонн цитрусовых в годов. Контейнеры будут приходить партиями 2-5 единиц. Часть продукции предназанчена для дальнейшей транспортировки в другие регионы РФ.

- Задача дать возможность любому крымскому предприятию работать с Сирией, решив вопросы банковского обслуживания, фитосанитарного и таможенного контроля. Севастополь тоже работат в этом направлении, - заверил Васюта.

Самыми интересными для Крыма являются поставки сирийских фосфоритов,под которые в 70-е годы в Армянске строился завод "Титан".

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ИСТОЧНИК KP.RU