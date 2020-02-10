Крымские оборонные заводы вложили 4 миллиарда в свою модернизацию
Крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса модернизируют за четыре миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказала экс-министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта.
- Сейчас в республике строится 15 кораблей: это и госзаказ, и оборонный заказ, и частный. Керченский завод «Залив» вложил в свою модернизацию 2,5 миллиарда рублей, - рассказал Васюта.
Феодосийский завод «Море» инвестировал около 500 миллионов рублей, симферопольский завод «Фиолент» - 1 миллиард.
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ИСТОЧНИК KP.RU