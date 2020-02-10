Сиротам Керчи, которых поселили в дом без газа, дадут тепло уже завтра
Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев взял на личный контроль ситуацию с заселением детей-сирот в Керчи.
- Квартиры в доме оборудованы всем необходимым: подведены коммуникации, установлено автономное отопление, вода и свет в доме есть, - цитирует Бахарева его пресс-служба.
Проблемы с подключением газа возникли из-за того, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику.
Сейчас все недочеты устранены, во вторник, 11 февраля, планируют провести первый пробный пуск газа в квартиры.
Ранее, напомним, появилась информация о том, что керченских детей-сирот заселили дом, где нет газа и коммуникаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU