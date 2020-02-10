Жители Украины дважды пытались вывезти из Крыма патроны и оружие
Крымские пограничники за неделю задержали двух граждан Украины с оружие и патронами.
Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму, первый случай произошел на пункте пропуска «Армянск».
В автомобиле 24-летнего украинца, который пытался выехать из России, нашли газовый пистолет марки «Perfecta FBI 8000» и четыре патрона к нему. На допросе он рассказал, что купил пистолет на ялтинском рынке.
Через день, в пункте пропуска «Джанкой» у 59-летнего жителя Украины нашли более десятка патронов к охотничьему оружию, которые тот забыл выложить перед поездкой.
Сейчас все найденные предметы отправлены на экспертизу, по результатам которой и будут решать, возбуждать ли против граждан Украины дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU