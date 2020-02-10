Воды в Симферопольских водохранилищах стало на 3 миллиона кубометров больше
Симферопольские водохранилища пополнились 3 миллионами кубометров воды. Об этом на своей странице в Facebook вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.
- За последние дни февраля ситуация улучшилась, мы получили приток воды по трем водохранилищам Симферополя - 3,3 миллиона кубометров, по Ялте - 2,3 миллиона, по Белогорску - 5 миллионов кубических метров, по Алуште - 200 тысяч кубометров, - написал Рюмшин.
Ранее сообщалось, что с 6 по 8 февраля осадки дали водохранилищам Симферополя приток в 1 миллион кубометров.
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ИСТОЧНИК KP.RU