Симферопольцы не хотят, чтобы их дом признавали аварийным

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:28:55+03:00

Жильцы указывают на то, что состояние здания не ухудшилось

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В августе прошлого года администрация Симферополя признала аварийным дом по улице Первомайская, 7.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ по Крыму, все работы по капремонту ложатся на плечи самих жильцов, которых должны расселить на время реконструкции.

Люди, которые проживают в этом доме, против того, чтобы его признавали аварийным. Они исправно платят за коммунальные услуги.

В 2016 году после осадки дома, городские власти провели экспертизу и вынесли заключение о его аварийности. Однако с тех пор приборы не показали роста трещин. Управляющая компания подтвердила, что состояние дома с тех пор не ухудшилось.

Горожане обратились в администрацию Симферополя с тем, чтобы провести проверку реального состояния дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU