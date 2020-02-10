2020-02-10T17:28:55+03:00
Общество

Симферопольцы не хотят, чтобы их дом признавали аварийным

Жильцы указывают на то, что состояние здания не ухудшилось
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ОНФ по КрымуФото: Пресс-служба ОНФ по Крыму
Изменить размер текста:

В августе прошлого года администрация Симферополя признала аварийным дом по улице Первомайская, 7.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ по Крыму, все работы по капремонту ложатся на плечи самих жильцов, которых должны расселить на время реконструкции.

Люди, которые проживают в этом доме, против того, чтобы его признавали аварийным. Они исправно платят за коммунальные услуги.

В 2016 году после осадки дома, городские власти провели экспертизу и вынесли заключение о его аварийности. Однако с тех пор приборы не показали роста трещин. Управляющая компания подтвердила, что состояние дома с тех пор не ухудшилось.

Горожане обратились в администрацию Симферополя с тем, чтобы провести проверку реального состояния дома.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снег, дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает об непогоде на Крымском полуострове
Симферопольский депутат заявил о задержании директора МУП «Гор Транс Сервис»
В Крыму на участке «Тавриды» изменена схема движения
Жителям Крыма будет приходить одна квитанция за капремонт и вывоз отходов
Симферопольцы не хотят, чтобы их дом признавали аварийным
Власти Крыма выставили на аукцион Керченский металлургический завод
Воды в Симферопольских водохранилищах стало на 3 миллиона кубометров больше
Жители Украины дважды пытались вывезти из Крыма патроны и оружие
Сиротам Керчи, которых поселили в дом без газа, дадут тепло уже завтра
Симферопольский «Привоз» хотят вынести за город и превратить в логистический центр
Житель Симферополя прогулял 38 миллионов, которые взял на развитие бизнеса
Крымские оборонные заводы вложили 4 миллиарда в свою модернизацию
Сирия может расчитываться с Крымом только лимонами и апельсинами
Керченские рыбаки, чье судно конфисковала Украина, получат сейнер взамен
«Водопад Учан-су замерз, весь во льду!»: В Ялту пришли февральские морозы
Из-за морозов на Крымском мосту ограничили скорость движения автомобилей
Пьяный сотрудник полиции разъезжал по Евпатории вместо учебы
В Черноморском районе Крыма мужчина погиб на пожаре
Спрятался на кладбище, но собака нашла: В Феодосии полицейская ищейка поймала преступника