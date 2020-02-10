Симферопольцы не хотят, чтобы их дом признавали аварийным
В августе прошлого года администрация Симферополя признала аварийным дом по улице Первомайская, 7.
Как сообщили в пресс-службе ОНФ по Крыму, все работы по капремонту ложатся на плечи самих жильцов, которых должны расселить на время реконструкции.
Люди, которые проживают в этом доме, против того, чтобы его признавали аварийным. Они исправно платят за коммунальные услуги.
В 2016 году после осадки дома, городские власти провели экспертизу и вынесли заключение о его аварийности. Однако с тех пор приборы не показали роста трещин. Управляющая компания подтвердила, что состояние дома с тех пор не ухудшилось.
Горожане обратились в администрацию Симферополя с тем, чтобы провести проверку реального состояния дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU