Жителям Крыма будет приходить одна квитанция за капремонт и вывоз отходов

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:52:37+03:00

Это должно повысить качество обслуживания людей

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Жители Крыма будут получать одну квитанцию за капитальный ремонт и вывоз мусора, пишет Крым 24.

Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго», чтобы повысить качество дистанционного обслуживания абонентов, провело конкурс на доставку квитанций всем жителям республики.

В нем победил ГУП «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр», который обслуживает Фонд капремонта.

Теперь в одной квитанции будет счет и за капитальный ремонт и за вывоз мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU