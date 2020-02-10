Жителям Крыма будет приходить одна квитанция за капремонт и вывоз отходов
Жители Крыма будут получать одну квитанцию за капитальный ремонт и вывоз мусора, пишет Крым 24.
Государственное унитарное предприятие «Крымэнерго», чтобы повысить качество дистанционного обслуживания абонентов, провело конкурс на доставку квитанций всем жителям республики.
В нем победил ГУП «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр», который обслуживает Фонд капремонта.
Теперь в одной квитанции будет счет и за капитальный ремонт и за вывоз мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU